Emirados Árabes Unidos condenam ataques iranianos com mísseis e drones contra o Bahrein

ABU DHABI, 6 de junho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência os ataques terroristas iranianos com mísseis balísticos e drones contra o Bahrein.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que os ataques representam uma violação flagrante da soberania do Bahrein e uma ameaça à segurança e à estabilidade do país.

O ministério expressou a plena solidariedade dos Emirados Árabes Unidos ao Bahrein e reiterou o apoio a todas as medidas destinadas a proteger sua segurança e estabilidade.