Emirados Árabes Unidos enviam nova leva de comboios humanitários para Gaza

AL ARISH, 7 de junho de 2026 (WAM) — Quatro comboios humanitários dos Emirados Árabes Unidos, com 60 caminhões transportando 740 toneladas de alimentos, entraram nesta semana na Faixa de Gaza como parte da operação “Chivalrous Knight 3”, em apoio à população palestina diante da crise humanitária no território.

A equipe humanitária dos Emirados Árabes Unidos em Al Arish preparou e carregou os comboios por meio do Centro Logístico de Ajuda Humanitária dos Emirados em Al Arish, seguindo um mecanismo organizado que garante a triagem, preparação e o envio dos suprimentos de acordo com as necessidades identificadas em campo na Faixa de Gaza.

Os comboios fazem parte dos esforços contínuos dos Emirados Árabes Unidos para apoiar a população palestina e contribuir para o atendimento de necessidades básicas por meio do envio regular de ajuda alimentar e humanitária.

A operação “Chivalrous Knight 3” segue sua missão de aliviar o sofrimento da população palestina por meio de diferentes formas de assistência humanitária e emergencial, refletindo a política dos Emirados Árabes Unidos de apoio a populações afetadas por crises e conflitos.