Emirados Árabes Unidos condenam ataque contra veículo do Exército do Líbano no sul do país

ABU DHABI, 7 de junho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram e denunciaram com veemência o ataque israelense contra um veículo das Forças Armadas do Líbano no sul do país, que resultou na morte de militares.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores reiterou a rejeição categórica dos Emirados Árabes Unidos a qualquer ação que comprometa a soberania, a segurança e a estabilidade do Líbano ou tenha como alvo suas instituições legítimas.

O ministério reafirmou a plena solidariedade dos Emirados Árabes Unidos ao governo libanês e seu apoio neste momento crítico, destacando o compromisso permanente do país com a unidade, a soberania e a integridade territorial do Líbano. Também expressou condolências e solidariedade às famílias das vítimas e ao governo e ao povo do Líbano pelo ataque.