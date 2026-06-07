Presidente dos Emirados Árabes Unidos nomeia diretor-geral da Autoridade Nuclear

ABU DHABI, 7 de junho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, emitiu decreto federal nomeando Hamad Ali Mohammed Al Kaabi como diretor-geral da Autoridade Federal de Regulação Nuclear, com status equivalente ao de secretário de ministério.

Hamad Al Kaabi ocupou diversos cargos de liderança ao longo da carreira, incluindo o de representante permanente dos Emirados Árabes Unidos junto à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA, na sigla em inglês desde 2008. Também representou o país em várias organizações internacionais e atuou como embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Áustria, Eslováquia e Eslovênia.