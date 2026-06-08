Crescente Vermelho dos Emirados destina nova ajuda de US$ 10 milhões para Gaza

ABU DHABI, 8 de junho de 2026 (WAM) — Por determinação do representante do governante na região de Al Dhafra e presidente do Crescente Vermelho dos Emirados, xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, a entidade destinou uma nova ajuda humanitária de 36,7 milhões de dirhams (US$ 10 milhões) para apoiar a população da Faixa de Gaza.

A assistência integra a operação “Chivalrous Knight 3”, lançada por determinação do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, para aliviar o sofrimento da população afetada e reforçar a resposta humanitária no território palestino.

O pacote inclui mais de 160 mil cestas básicas e mais de 40 mil kits de saúde destinados a atender as necessidades alimentares, médicas e humanitárias das famílias afetadas.

A ajuda reflete a visão humanitária de Mohamed bin Zayed Al Nahyan e seu compromisso contínuo de reforçar a resposta do país a crises humanitárias e fornecer apoio urgente às comunidades afetadas, fortalecendo a atuação dos Emirados Árabes Unidos como parceiro ativo nas ações humanitárias internacionais.

A iniciativa segue a tradição humanitária dos Emirados Árabes Unidos e o compromisso do país de apoiar o povo palestino por meio do envio de ajuda emergencial e do reforço das ações humanitárias em setores essenciais.

As diretrizes do xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan reforçam o compromisso contínuo dos Emirados Árabes Unidos de aliviar o sofrimento da população afetada e garantir o acesso a itens básicos, contribuindo para fortalecer sua capacidade de enfrentamento da crise e melhorar suas condições de vida.

O Crescente Vermelho dos Emirados reafirmou seu compromisso com as ações humanitárias da operação “Chivalrous Knight 3” por meio de programas voltados à segurança alimentar, saúde, abrigo e apoio comunitário, executados em coordenação com entidades competentes e parceiros humanitários.

No âmbito da operação, o Crescente Vermelho dos Emirados continua implementando programas de assistência emergencial e desenvolvimento para apoiar a população afetada na Faixa de Gaza, em linha com sua missão humanitária de atender pessoas em situação de necessidade e promover os valores de solidariedade e cooperação defendidos pelos Emirados Árabes Unidos.