Ministério sul-africano diz que Emirados Árabes Unidos são parceiro estratégico para a África

JOANESBURGO, 8 de junho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos são um parceiro estratégico fundamental para a África, afirmou Lester Bouah, diretor-chefe de Mobilização de Investimentos do Departamento de Comércio, Indústria e Concorrência da África do Sul. Segundo ele, a consolidação de Dubai como centro global de comércio e investimentos está abrindo novas oportunidades de crescimento para empresas sul-africanas.

Em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) durante o Fórum Empresarial Dubai-África do Sul, em Joanesburgo, Bouah elogiou a missão comercial organizada pelas Câmaras de Dubai à África do Sul e afirmou que a iniciativa reflete o fortalecimento das relações econômicas bilaterais e o compromisso mútuo de ampliar as parcerias.

A autoridade destacou que os Emirados Árabes Unidos estão entre os principais parceiros econômicos e de investimento da África do Sul e afirmou que as relações bilaterais continuam se expandindo em linha com o interesse dos dois países em aprofundar a cooperação estratégica de longo prazo.

Bouah afirmou que a África do Sul vê os Emirados Árabes Unidos como parceiro-chave para promover comércio, investimentos e cooperação econômica, não apenas no âmbito bilateral, mas também como uma porta de entrada global que conecta a África aos mercados internacionais.

Segundo ele, as relações econômicas entre os dois países se fortaleceram nos últimos anos por meio de visitas recíprocas de autoridades governamentais e líderes empresariais, refletindo o compromisso comum de avançar na parceria econômica.

Bouah ressaltou que os indicadores de comércio e investimento mostram o fortalecimento contínuo das relações econômicas entre os dois países. As exportações sul-africanas para os Emirados Árabes Unidos alcançaram cerca de US$ 2,68 bilhões, refletindo maior acesso ao mercado emiradense e a expansão dos fluxos comerciais bilaterais.

Acrescentou também que os Emirados Árabes Unidos estão entre os principais investidores estrangeiros na África do Sul. Investidores emiradenses lançaram 33 projetos no país, avaliados em aproximadamente US$ 22,96 bilhões, que geraram mais de 5,5 mil empregos. Segundo Bouah, isso demonstra a confiança da comunidade empresarial emiradense no mercado sul-africano.

O departamento busca atrair mais investimentos dos Emirados Árabes Unidos para a África do Sul, especialmente em setores produtivos que contribuam para o crescimento econômico e a geração de empregos, afirmou Bouah. O diretor citou oportunidades promissoras na indústria de alta tecnologia, em energia renovável, infraestrutura, logística e tecnologias de ponta.

Bouah destacou ainda que a relação entre os dois países vai além do comércio e dos investimentos e inclui parcerias estratégicas baseadas em confiança, respeito mútuo e interesses compartilhados. O diretor manifestou expectativa de que a cooperação se amplie para novos setores e oportunidades econômicas nos próximos anos.