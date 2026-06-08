Etihad e companhia aérea nacional da Romênia firmam acordo para ampliar conexões para a Europa Oriental

ABU DHABI, 8 de junho de 2026 (WAM) — A Etihad Airways e a TAROM, companhia aérea nacional da Romênia, assinaram um acordo de compartilhamento de voos (codeshare) que amplia as conexões dos passageiros da Etihad para a Romênia e a Europa Oriental e liga viajantes romenos a Abu Dhabi.

O acordo foi assinado durante a Assembleia Geral Anual da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, na sigla em inglês), realizada no Rio de Janeiro.

Pela parceria, passageiros da Etihad poderão comprar uma única passagem para voos operados pela TAROM entre Bucareste e seis cidades da Romênia: Baia Mare, Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Suceava e Timișoara. O acordo também abrange quatro capitais da Europa Oriental: Belgrado, Budapeste, Chisinau e Sófia. Em contrapartida, passageiros da Romênia poderão viajar para Abu Dhabi a partir de Bucareste por meio da nova rota da Etihad.

O acordo apoia o lançamento da nova ligação Abu Dhabi–Bucareste da Etihad, prevista para 17 de dezembro de 2026. Com o início da operação, os passageiros poderão viajar com uma única passagem entre Bucareste e destinos da rede da companhia, com despacho de bagagem até o destino final.

Para viajantes da Romênia, a parceria cria uma nova conexão com Abu Dhabi. A partir da capital dos Emirados Árabes Unidos, os passageiros poderão seguir viagem com a Etihad para destinos no Oriente Médio, África, Ásia e Austrália.

O diretor de Receita e Comercial da Etihad Airways, Arik De, afirmou que a TAROM oferece à companhia uma presença mais ampla na Europa Oriental por meio de uma transportadora de bandeira com mais de sete décadas de atuação e uma rede consolidada na Romênia e na região.

“Lançar esse acordo antes do início de nossos próprios voos para Bucareste significa entrar em um mercado em rápido crescimento com escala desde o primeiro dia”, afirmou.

O diretor comercial da TAROM, Mircea Nicolae Cotoros, disse que o acordo amplia o alcance internacional da companhia e cria uma nova ligação entre Bucareste e Abu Dhabi.

“Ele fortalece os laços entre a Romênia e o Oriente Médio, apoia o crescimento contínuo de nossa rede e incentiva intercâmbios culturais e econômicos”, afirmou.

Com a entrada da TAROM, a rede de parceiros da Etihad passa a incluir 47 acordos de compartilhamento de voos e mais de 130 parceiros interline, a maior entre as companhias aéreas que não integram alianças globais. Segundo a empresa, isso permite acesso a mais de 350 destinos em todo o mundo por meio de uma única passagem e tarifa integrada.