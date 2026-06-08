Emiradense presidirá comissão disciplinar da maior Copa do Mundo da história

MIAMI, 8 de junho de 2026 (WAM) — A Federação Internacional de Futebol (Fifa) nomeou Mohammed Al Kamali, presidente de sua Comissão Disciplinar, para comandar a comissão disciplinar da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Segundo a Fifa, a escolha reflete a experiência de Al Kamali e a confiança da entidade em sua capacidade de conduzir os trabalhos da comissão durante a maior edição da história do torneio, que contará com 104 partidas, milhões de espectadores nos estádios e bilhões de telespectadores em todo o mundo.

A Copa do Mundo de 2026 será a maior já realizada. Além dos jogadores e das seleções, a condução do torneio dependerá também do trabalho dos responsáveis pelos aspectos organizacionais e jurídicos da competição, especialmente dos integrantes dos órgãos disciplinares e judiciais da Fifa.

Al Kamali classificou a nomeação como uma importante responsabilidade nacional e profissional, que exige elevado nível de preparação e comprometimento.

O presidente da Comissão Disciplinar destacou que a tarefa não será simples diante da realização de 104 partidas oficiais em três países, acompanhadas por milhões de torcedores e uma audiência global de bilhões de pessoas, o que exigirá máxima eficiência, rapidez e precisão da comissão.

Al Kamali afirmou que o futebol tem capacidade singular de aproximar povos e culturas e disse que a comissão atuará de forma a apoiar os objetivos esportivos e humanitários do torneio.

O dirigente afirmou sentir orgulho pela nomeação e declarou que trabalhará para representar os Emirados Árabes Unidos da melhor forma possível durante o evento.

Segundo Al Kamali, a presença crescente de profissionais emiradenses em organismos internacionais reflete a visão da liderança dos Emirados Árabes Unidos e seu compromisso com a formação e a promoção de talentos nacionais para cargos de liderança, fortalecendo a posição do país em diferentes áreas no cenário internacional.