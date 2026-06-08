Emirados Árabes Unidos acolhem declaração conjunta sobre o Sudão

ABU DHABI, 8 de junho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos acolheram a declaração conjunta sobre o Sudão, que reafirma o compromisso compartilhado de apoiar uma solução pacífica, democrática e estável para o país, em linha com as aspirações do povo sudanês.

O país elogiou os esforços internacionais e regionais, incluindo os resultados da Conferência de Berlim e os apelos pelo fim da guerra e pelo início de um processo político abrangente liderado por civis.

Os Emirados Árabes Unidos reiteraram seu apoio integral a todas as iniciativas destinadas a alcançar uma trégua humanitária e um cessar-fogo permanente, aliviar o sofrimento da população, proteger civis e garantir a entrega de ajuda humanitária.

O país também saudou os esforços do Quinteto em apoio a um processo político abrangente, incluindo as consultas realizadas em Adis Abeba entre 3 e 5 de junho, com o objetivo de criar o comitê preparatório proposto para um diálogo inclusivo entre os próprios sudaneses.

Os Emirados Árabes Unidos destacaram ainda a importância de priorizar soluções políticas e apoiar uma transição inclusiva, independente e liderada por civis, que reflita as aspirações do povo sudanês por segurança, estabilidade e uma vida digna.