Ouro se mantém perto do menor nível em dois meses

CAPITAIS, 9 de junho de 2026 (WAM) — Os preços do ouro operavam praticamente estáveis nesta terça-feira (09/06), próximos do menor nível em mais de dois meses.
O ouro à vista era negociado a US$ 4.333,91 por onça-troy às 04h04 GMT.
Na sessão anterior, o metal precioso atingiu a cotação mais baixa desde o início de abril.
Os contratos futuros do ouro para agosto nos Estados Unidos recuavam 0,1%, para US$ 4.358,80 por onça-troy.
A prata à vista caía 0,5%, para US$ 67,85 por onça-troy. A platina recuava 0,1%, para US$ 1.752,45, enquanto o paládio avançava 1%, para US$ 1.216,42 por onça-troy.