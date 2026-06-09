Ilha de Yas lança pacote para o Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1® de 2026

ABU DHABI, 9 de junho de 2026 (WAM) — A Ilha de Yas, em Abu Dhabi, anunciou o retorno de seu pacote especial para o Grande Prêmio de 2026, oferecendo aos fãs do automobilismo quatro dias de programação ligados à corrida, combinados com hospedagem em hotéis da ilha e da rede Yas Neighbour Hotels.

O pacote permite acompanhar as atividades na pista, participar dos tradicionais shows realizados após as corridas e aproveitar atrações e experiências disponíveis na Ilha de Yas, tornando-se uma opção para quem deseja aproveitar o fim de semana do Grande Prêmio de Abu Dhabi.

As reservas já estão disponíveis e incluem acesso a algumas das categorias de ingressos mais procuradas do evento. As opções abrangem a arquibancada principal, West Club, West Grandstand, South Grandstand, North Grandstand, North Straight Club, North Straight e Abu Dhabi Hill.

A programação também inclui acesso aos shows após as corridas. A cantora Zara Larsson, o cantor Lewis Capaldi e a banda Imagine Dragons já foram confirmados como atrações do fim de semana, enquanto outros artistas serão anunciados posteriormente.