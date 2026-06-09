Hospital flutuante dos Emirados no Egito recebe cinco novos pacientes de Gaza

AL ARISH, 9 de junho de 2026 (WAM) — O hospital flutuante dos Emirados Árabes Unidos em Al Arish, no Egito, recebeu cinco novos pacientes da Faixa de Gaza por meio da passagem de Rafah para receber atendimento e tratamento médico, como parte dos esforços humanitários e de saúde realizados pelo país no âmbito da operação “Chivalrous Knight 3” em apoio ao povo palestino.

Com a chegada dos novos pacientes, o número total de pessoas atendidas pela unidade desde a reabertura da passagem de Rafah, em fevereiro, chegou a 90.

As equipes médicas e de enfermagem realizaram imediatamente os exames e avaliações necessários após a chegada dos pacientes e definiram planos de tratamento adequados para cada caso, garantindo resposta rápida e atendimento de acordo com os padrões médicos adotados pela unidade.

O hospital flutuante dos Emirados em Al Arish continua oferecendo atendimento médico integral aos palestinos que chegam da Faixa de Gaza por meio de um sistema que inclui exames, diagnóstico e tratamento, além de cirurgias, sessões de fisioterapia e serviços de hemodiálise. O objetivo é atender pacientes e feridos, acompanhando continuamente sua evolução clínica.

Uma equipe emiradense especializada nas áreas médica e administrativa supervisiona o hospital, com o apoio de profissionais de saúde da Indonésia. Os grupos trabalham ininterruptamente para garantir a continuidade dos serviços e o atendimento eficiente dos diferentes casos médicos.

O hospital flutuante representa uma das iniciativas humanitárias e médicas mantidas pelos Emirados Árabes Unidos no âmbito da operação “Chivalrous Knight 3” e reflete o compromisso contínuo do país de apoiar o povo palestino e fornecer assistência médica e humanitária em diferentes circunstâncias.