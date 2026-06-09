Etihad Airways amplia voos para Cabul e passa a operar duas frequências diárias

ABU DHABI, 9 de junho de 2026 (WAM) – A Etihad Airways vai dobrar o número de voos entre Abu Dhabi e Cabul a partir de 15 de julho de 2026. O rápido crescimento da rota desde sua inauguração levou a companhia aérea a acrescentar uma segunda frequência diária em cada sentido.

Cabul passou a integrar a rede da Etihad em março de 2026, inicialmente com quatro voos semanais. A demanda superou significativamente as expectativas, impulsionada tanto por passageiros que viajam diretamente entre os dois destinos quanto por aqueles que utilizam o Aeroporto Internacional Zayed, em Abu Dhabi, como centro de conexões para a Europa e outros destinos.

A rota é operada por aeronaves Airbus A320 configuradas com oito assentos na classe executiva e 150 na classe econômica. Com a implantação de dois voos diários, os passageiros que viajam entre o Afeganistão e os Emirados Árabes Unidos terão mais opções de horários de partida, seja para visitar familiares, realizar negócios ou viajar a lazer.

O Afeganistão mantém laços históricos com os Emirados Árabes Unidos, que abrigam uma das maiores comunidades afegãs da região do Golfo. Para as centenas de milhares de afegãos que vivem e trabalham no país, além daqueles que mantêm relações comerciais entre as duas nações, a ampliação da malha oferece um serviço mais flexível e com melhor conectividade.

O diretor comercial e de receitas da Etihad Airways, Arik De, afirmou que a resposta ao lançamento da rota para Cabul foi excepcional. "A demanda permaneceu forte desde o primeiro dia, e a decisão de passar para duas frequências diárias reflete diretamente o que nossos passageiros demonstraram por meio de suas reservas”, disse.

Arik De acrescentou que a rápida expansão é mais um exemplo da abordagem estratégica que a empresa adotou no desenvolvimento da rede, permitindo responder rapidamente às preferências dos passageiros e reforçando o papel de Abu Dhabi como uma importante porta de entrada para conectar mercados regionais à rede global da Etihad Airways.