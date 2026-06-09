Emirates deseja operar voos diários para Berlim e Stuttgart

BERLIM, 9 de junho de 2026 (WAM) – A Emirates confirmou nesta terça-feira (09/06) que está pronta para lançar voos diários para Berlim e Stuttgart, com um investimento superior a 100 milhões de euros (US$ 114,8 milhões) por ano em despesas operacionais, pessoal, taxas aeroportuárias, combustível e outros custos, sujeito à aprovação do Ministério Federal dos Transportes da Alemanha.

Berlim é o centro político da maior economia da Europa. Com 3,9 milhões de habitantes, a cidade abriga um ecossistema dinâmico de startups, uma consolidada comunidade diplomática e uma cena cultural que atrai milhões de visitantes todos os anos. Apesar disso, sua conectividade aérea de longa distância não acompanhou sua relevância internacional. Segundo dados de programação da OAG, mais de 85% das conexões internacionais do Aeroporto Berlim-Brandemburgo estão concentradas dentro da Europa.

Stuttgart enfrenta uma situação semelhante. Motor econômico de Baden-Württemberg, um dos estados alemães mais voltados para exportações, a cidade continua com oferta limitada de voos de longa distância — justamente o tipo de conectividade de que dependem fabricantes, fornecedores e parceiros comerciais.

O presidente da Emirates Airline, Tim Clark, afirmou que “a Emirates está pronta para oferecer conexões diárias com aeronaves de fuselagem larga para Berlim e Stuttgart e integrá-las à nossa ampla rede global, apoiada por um investimento substancial”.

“Esses são dois dos mais importantes centros econômicos da Alemanha, mas ambos continuam carentes de conectividade de longa distância. Empresas alemãs nos disseram que precisam desse serviço, a Câmara de Comércio de Berlim defendeu sua implantação, nossos próprios dados confirmam a existência da demanda e as previsões indicam voos com alta ocupação”, disse.

Tim Clark acrescentou que, atualmente, a Emirates já conecta a Alemanha a 50 destinos na África, no Oriente Médio, no Sudeste Asiático e na Australásia que nenhuma companhia aérea alemã atende. "São destinos importantes para exportadores alemães, operadores de turismo e milhões de passageiros que buscam mais opções e melhores conexões. Tudo o que pedimos é a oportunidade de atender essas cidades e suas comunidades. Continuamos comprometidos em trabalhar de forma construtiva com as autoridades alemãs para tornar isso realidade e gerar benefícios concretos para ambas as regiões desde o primeiro dia de operação”.

As novas rotas da Emirates para as duas cidades devem gerar centenas de empregos. Um estudo realizado em 2012 pelo Centro Aeroespacial Alemão (DLR) estimou que uma operação diária da companhia para Berlim e Stuttgart criaria cerca de mil empregos diretos e indiretos. Segundo a Emirates, essa estimativa continua amplamente válida atualmente.

Além de ampliar as opções para os passageiros, a conectividade de carga aérea de Baden-Württemberg, Berlim e Brandemburgo também seria reforçada. Um voo diário da Emirates operado com um Boeing 777-300ER disponibilizaria mais de 280 toneladas semanais de capacidade de carga nos porões da aeronave, criando um importante corredor logístico para importações e exportações sensíveis ao tempo, incluindo produtos farmacêuticos, equipamentos elétricos, máquinas e componentes para tecnologias de transporte.

Dos 2,36 milhões de passageiros transportados pela Emirates em voos de e para a Alemanha em 2025, 40% viajaram entre Dubai e cidades alemãs, enquanto 60% utilizaram conexões para outros destinos. O dado evidencia o duplo papel de Dubai como destino turístico de alto padrão, mercado emissor em expansão e importante centro global de conexões. Caso os voos diários para Berlim e Stuttgart sejam autorizados, a Emirates passará a oferecer conexões convenientes com apenas uma escala para passageiros e empresas dessas cidades e regiões.

Em 2025, os principais mercados atendidos pela Emirates de e para a Alemanha incluíram Austrália, Indonésia, Sri Lanka e Vietnã. Nenhum desses destinos é servido por companhias aéreas alemãs a partir de Frankfurt ou Munique. A ampliação dessa conectividade para Berlim e Stuttgart não reduziria a demanda das rotas existentes, mas preencheria uma lacuna histórica.

Uma viagem com conexão única em Dubai ofereceria uma experiência mais integrada, com o mesmo padrão de serviço a bordo em aeronaves com quatro classes, representando uma melhoria significativa em relação às alternativas atualmente disponíveis pelas companhias aéreas alemãs, que exigem múltiplas conexões em aeronaves de corredor único. No caso de Berlim, a Emirates afirma que poderia atender diferentes perfis de viajantes, incluindo a classe econômica premium, premiada internacionalmente, e a primeira classe com suítes privativas fechadas e serviço personalizado.

A comunidade empresarial de Berlim já manifestou a necessidade desse serviço. Em 2023, a Câmara de Comércio e Indústria de Berlim divulgou uma pesquisa na qual 75% dos entrevistados classificaram a oferta de voos de longa distância da cidade como deficiente ou insuficiente. Dubai foi apontada como a principal prioridade entre as conexões que precisariam ser fortalecidas, tanto como destino final quanto como centro de conexões.

Atualmente, Berlim e Stuttgart contam com voos diretos para Dubai apenas em bases sazonais e operados exclusivamente por aeronaves de corredor único, com oferta limitada de serviços a bordo. Segundo a Emirates, uma operação diária com Boeing 777 representaria um salto significativo tanto na experiência dos passageiros quanto na capacidade de transporte de carga.

A Alemanha registrou quase 1,2 milhão de pernoites de visitantes provenientes dos países do Conselho de Cooperação do Golfo em 2024. Trata-se de um segmento turístico considerado valioso por permanecer mais tempo no país, gastar mais e contribuir diretamente para as receitas do setor. Segundo a Emirates, esses visitantes geraram cerca de 2,3 bilhões de euros (US$ 2,64 bilhões) para a economia alemã apenas em 2024. O Conselho Nacional de Turismo da Alemanha projeta que o número de visitantes da região do Golfo alcance 3 milhões por ano até o final da década.

A companhia afirma que voos diretos da Emirates ajudariam a posicionar Berlim e Stuttgart entre os principais destinos para turistas do Golfo, abrindo oportunidades de crescimento ao conectar essas cidades a viajantes que hoje optam por destinos servidos diretamente por aeronaves de fuselagem larga.

Segundo a Emirates, os benefícios econômicos são evidentes. A operação diária para Berlim e Stuttgart criaria centenas de empregos, fortaleceria os laços comerciais, ampliaria o acesso a destinos atualmente pouco atendidos e atrairia turistas de maior poder aquisitivo.

A companhia acredita que os novos serviços complementariam o atual sistema de aviação alemão, oferecendo mais opções e concorrência para passageiros e empresas em rotas onde essa oferta é mais necessária.

A Emirates reiterou que permanece comprometida em manter um diálogo construtivo com o governo federal alemão e manifestou expectativa de obter a oportunidade de levar os benefícios da conectividade aérea de longa distância para Berlim e Stuttgart.