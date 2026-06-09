Dubai Humanitarian coordena segunda ponte aérea para apoiar resposta a surto de ebola em parceria com União Europeia

DUBAI, 9 de junho de 2026 (WAM) – Sob orientação do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, a Dubai Humanitarian (DXBH) coordenou uma segunda ponte aérea de ajuda humanitária, em estreita cooperação com a Direção-Geral de Proteção Civil e Operações de Ajuda Humanitária Europeias da Comissão Europeia (DG ECHO, na sigla em inglês), para apoiar os esforços de resposta ao surto de ebola na República Democrática do Congo. Os suprimentos foram transportados via Uganda.

Uma aeronave Boeing 747 da Dubai Royal Air Wing transportou cerca de 60 toneladas de ajuda humanitária e suprimentos médicos essenciais provenientes do Depósito Humanitário das Nações Unidas (WFP-UNHRD), da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

O diretor-presidente e membro do conselho da Dubai Humanitarian, Giuseppe Saba, afirmou que “esta é a segunda ponte aérea que coordenamos em uma semana em resposta ao surto de ebola, o que reflete o compromisso permanente dos Emirados Árabes Unidos com a ação humanitária e com o apoio às pessoas necessitadas, onde quer que estejam”.

Saba acrescentou que, por meio desta operação, "reunimos diversos membros e parceiros da comunidade da Dubai Humanitarian, reforçando um modelo de coordenação baseado em múltiplas parcerias nas áreas de logística, conhecimento especializado e recursos, para permitir uma resposta humanitária mais rápida e eficaz”.

Segundo Saba, a operação reflete o fortalecimento da cooperação estratégica entre a Dubai Humanitarian e a União Europeia, após o acordo administrativo assinado entre as duas entidades no ano passado, e reforça o objetivo comum de melhorar a rapidez, a sustentabilidade e o impacto das operações humanitárias em todo o mundo.

“Apesar de todos os desafios, consideramos a continuidade das operações humanitárias uma responsabilidade, mais do que uma opção”, disse.

O diretor-geral de Proteção Civil e Operações de Ajuda Humanitária da União Europeia, Maciej Popowski, afirmou que “a cooperação internacional é essencial para responder ao surto de ebola na República Democrática do Congo e em toda a região”.

“Acolho com satisfação a rápida mobilização da Dubai Humanitarian para entregar suprimentos de ajuda ao leste da República Democrática do Congo neste momento crítico. A União Europeia é solidária com todas as comunidades afetadas e continua firmemente comprometida em apoiar os esforços para conter o vírus e salvar vidas”, acrescentou.