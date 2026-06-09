Hamdan bin Mohammed preside segunda reunião do Conselho de Defesa de 2026

DUBAI, 9 de junho de 2026 (WAM) – O xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa dos Emirados Árabes Unidos, presidiu a segunda reunião do Conselho de Defesa de 2026.

O encontro analisou atualizações de programas estratégicos voltados ao desenvolvimento do sistema de defesa e ao fortalecimento da eficiência e da prontidão operacional, em linha com as diretrizes estratégicas do Ministério da Defesa.

Durante a reunião, Hamdan destacou a importância de dar continuidade ao desenvolvimento do sistema de defesa de acordo com os mais elevados padrões internacionais, ao mesmo tempo em que se reforçam a prontidão e a eficiência em todos os setores para apoiar a segurança nacional e proteger as conquistas do país.

Os participantes discutiram planos de desenvolvimento e modernização em diferentes áreas da defesa, além de iniciativas para ampliar a prontidão operacional e fortalecer as capacidades humanas e tecnológicas. Também foram analisados projetos futuros alinhados às prioridades do Ministério da Defesa e aos seus objetivos de desenvolvimento de longo prazo.

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos, tenente-general Issa Saif bin Ablan Al Mazrouei; o subsecretário do Ministério da Defesa, tenente-general Ibrahim Nasser Al Alawi; e altos oficiais das Forças Armadas participaram da reunião.