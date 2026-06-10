Emirados Árabes Unidos marcam Dia Internacional do Diálogo entre Civilizações e destacam liderança em tolerância

ABU DHABI, 10 de junho de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos celebram nesta quarta-feira (10/06) o Dia Internacional do Diálogo entre Civilizações, destacando seu papel na aproximação entre culturas e na promoção da paz, da tolerância e da convivência entre diferentes povos.

O país abriga cerca de 200 nacionalidades de diferentes origens étnicas e religiosas e promove uma sociedade baseada no respeito mútuo, no Estado de Direito e na igualdade de oportunidades. Esse ambiente reflete uma política institucional consolidada, apoiada por legislação, programas educacionais e iniciativas voltadas à convivência comunitária.

Como parte desse compromisso, Abu Dhabi sediou em 5 de junho a 3ª Conferência Internacional para o Diálogo de Civilizações e Tolerância, que reuniu mais de 100 palestrantes e 4,5 mil participantes de mais de 120 países.

Os Emirados Árabes Unidos também foram pioneiros na institucionalização de políticas voltadas à tolerância e à convivência ao criarem o Ministério da Tolerância e da Convivência. Entre as principais iniciativas estão o Festival Nacional da Tolerância e a Casa da Família Abraâmica, em Abu Dhabi, espaço dedicado ao diálogo entre as três religiões abraâmicas.

A capital emiradense também foi palco, em fevereiro de 2019, da assinatura do Documento sobre a Fraternidade Humana pelo grão-imã de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, e pelo papa Francisco.

O documento, elogiado pelas Nações Unidas, continua sendo uma referência internacional para o diálogo inter-religioso e a convivência entre diferentes comunidades.

Na política externa, os Emirados Árabes Unidos incorporam o diálogo cultural e diplomático como um de seus pilares de atuação internacional. O país participa ativamente de fóruns globais, como a Aliança das Civilizações das Nações Unidas (UNAOC, na sigla em inglês) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), além de apoiar regularmente iniciativas humanitárias e culturais em diversas regiões do mundo.