Preços do petróleo sobem com desdobramentos no Oriente Médio e restrição da oferta

ABU DHABI, 10 de junho de 2026 (WAM) – Os preços do petróleo subiram quase 1% nas primeiras negociações desta quarta-feira (10/06), afastando-se das mínimas de sete semanas registradas na sessão anterior. A recuperação foi impulsionada por desdobramentos geopolíticos no Oriente Médio, pelo aperto na oferta global e por uma queda significativa dos estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos.

Os contratos futuros do petróleo Brent avançaram US$ 0,83, ou 0,9%, para US$ 92,29 por barril. Ao mesmo tempo, os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos subiram US$ 0,68, ou 0,8%, para US$ 88,97 por barril.