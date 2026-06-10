Ministros do Exterior dos Emirados Árabes Unidos e do Egito discutem relações bilaterais e situação regional

ABU DHABI, 10 de junho de 2026 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Abdelatty, sobre as relações fraternas entre os países e formas de ampliar a cooperação e a parceria estratégica em diferentes áreas para promover interesses comuns e apoiar a prosperidade de seus povos.

Abdullah bin Zayed e Badr Abdelatty também analisaram os desdobramentos regionais e as repercussões dos ataques terroristas iranianos não provocados que atingiram os Emirados Árabes Unidos e vários países irmãos.

Os dois ministros discutiram formas de reforçar os esforços voltados para a segurança e a estabilidade, a preservação da paz regional e a promoção de uma paz duradoura em toda a região.

A situação na Faixa de Gaza também esteve em pauta. Os ministros destacaram a importância de implementar todos os componentes do plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para contribuir com a segurança, a estabilidade e o desenvolvimento sustentável na região.

A situação no Líbano também foi discutida durante a ligação. O xeique Abdullah reafirmou o apoio dos Emirados Árabes Unidos à unidade, à soberania e à integridade territorial do país, bem como aos esforços para promover estabilidade, desenvolvimento e prosperidade para o povo libanês.

A guerra civil no Sudão e seus desdobramentos também fizeram parte da conversa. Os dois ministros discutiram a importância de apoiar iniciativas destinadas a alcançar uma trégua humanitária e um cessar-fogo permanente, pôr fim ao sofrimento da população, garantir a proteção dos civis e facilitar a entrega de ajuda humanitária.

Por fim, Abdullah bin Zayed e Badr Abdelatty destacaram a necessidade de priorizar soluções políticas e apoiar um processo abrangente e independente de transição civil que reflita as aspirações do povo sudanês por segurança, estabilidade e uma vida digna.