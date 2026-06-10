Emirados Árabes Unidos condenam ataques terroristas do Irã contra Bahrein, Kuwait e Jordânia

ABU DHABI, 10 de junho de 2026 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos condenaram nos termos mais veementes os ataques terroristas não provocados com mísseis balísticos e drones lançados pelo Irã contra o Bahrein, o Kuwait e a Jordânia.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que os ataques terroristas representam uma violação flagrante da soberania dos três países irmãos e uma ameaça à sua segurança e estabilidade.

O ministério expressou a total solidariedade dos Emirados Árabes Unidos ao Bahrein, ao Kuwait e à Jordânia, além de reiterar apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade desses países.