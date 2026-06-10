Emirados Árabes Unidos destacam governança da inteligência artificial na Conferência Internacional do Trabalho

GENEBRA, 10 de junho de 2026 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos participam da 114ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho (CIT), em Genebra, na Suíça, que reúne governos, empregadores e trabalhadores dos países-membros da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

A conferência serve como plataforma global para discutir o futuro dos mercados de trabalho e os desafios associados às rápidas transformações econômicas e tecnológicas.

O ministro de Recursos Humanos e Emiratização e ministro do Ensino Superior e Pesquisa Científica, Abdulrahman Al Awar, que lidera a delegação dos Emirados Árabes Unidos no encontro, apresentou a abordagem do país para a governança da inteligência artificial (IA) e a transformação digital.

Em discurso na sessão plenária, Al Awar afirmou que os Emirados Árabes Unidos veem a IA como uma ferramenta para aumentar a eficiência econômica, proteger as pessoas e melhorar a qualidade de vida.

“Para isso, os Emirados trabalham na construção de um ecossistema operacional integrado baseado em soluções inteligentes que apoiam os serviços governamentais e aumentam de forma proativa a eficiência do mercado de trabalho por meio de decisões orientadas por dados e análises inteligentes”, disse.

Segundo o ministro, o mercado de trabalho dos Emirados Árabes Unidos é um dos principais motores do crescimento econômico e da competitividade do país, apoiado por um modelo abrangente de desenvolvimento baseado na cooperação entre governo e setor privado, alinhado às transformações econômicas e tecnológicas globais e capaz de atrair talentos de mais de 200 nacionalidades.

Paralelamente, o país continuou a desenvolver marcos regulatórios flexíveis para responder a novas tendências, apoiar a economia do futuro e melhorar a qualidade de vida.

Al Awar afirmou que os investimentos em soluções inteligentes para o mercado de trabalho permitiram o processamento automatizado de mais de 11 milhões de transações em 2025, reduziram o tempo de inserção de dados de três minutos para três segundos e disponibilizaram serviços de orientação aos trabalhadores em mais de 20 idiomas.

O ministro informou que a força de trabalho do setor privado cresceu mais de 101% nos últimos cinco anos, enquanto o número de empresas em atividade no mercado aumentou quase 46%.

A participação feminina no mercado de trabalho também avançou mais de 10% em 2025, refletindo a ampliação das oportunidades econômicas e um ambiente profissional voltado para a inclusão e o empoderamento.

Al Awar também destacou a transição dos Emirados Árabes Unidos de um modelo tradicional de inspeção trabalhista para um sistema inteligente de fiscalização baseado na análise de dados em tempo real e na detecção precoce de riscos.

Segundo ele, o sistema ajudou a evitar até 66% dos potenciais incidentes ocupacionais, reduziu em 54% a reincidência de infrações e aumentou em 40% a eficiência das inspeções por meio do monitoramento direcionado de estabelecimentos de alto risco.

O ministro destacou ainda a Plataforma de Competências dos Emirados Árabes Unidos, uma iniciativa baseada em inteligência artificial criada para antecipar as profissões e competências do futuro e alinhar os caminhos de educação e formação às necessidades do mercado de trabalho.

“Enquanto prosseguem as discussões sobre o futuro do trabalho e as rápidas transformações impulsionadas pela tecnologia e pela inteligência artificial, não podemos ignorar as consequências da agressão terrorista iraniana ilegal e injustificada que teve como alvo os Emirados Árabes Unidos e vários países irmãos e amigos, apesar de não serem partes no conflito”, afirmou.

“Esses ataques atingiram instalações civis, estruturas vitais e infraestrutura em clara violação do direito internacional, colocando em risco a estabilidade econômica, as cadeias de suprimentos e a continuidade de serviços essenciais dos quais dependem trabalhadores e empregadores”, acrescentou.

O ministro ressaltou a importância de responsabilizar o Irã de acordo com o direito internacional e de assegurar compensação integral pelos danos causados pelos ataques, em conformidade com o princípio da responsabilidade dos Estados no direito internacional.

Al Awar afirmou que os acontecimentos demonstraram a resiliência da economia e do mercado de trabalho dos Emirados Árabes Unidos, sustentados por planejamento estratégico de longo prazo e investimentos contínuos em infraestrutura, capital humano e sistemas de proteção social.

Segundo ele, a capacidade do país de se adaptar rapidamente às mudanças reforça a confiança no ambiente de negócios e fortalece a capacidade do mercado de trabalho de enfrentar desafios futuros e criar oportunidades para um crescimento sustentável.

A conferência analisa os impactos da inteligência artificial sobre empregos, competências e mercados de trabalho, além dos mecanismos de governança necessários para garantir que os avanços tecnológicos contribuam para um desenvolvimento inclusivo e sustentável.