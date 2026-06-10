Ministros do Exterior dos Emirados Árabes Unidos e da Suécia discutem ataques iranianos e cooperação bilateral

ABU DHABI, 10 de junho de 2026 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu a ministra das Relações Exteriores da Suécia, Maria Malmer Stenergard.

Durante o encontro, em Abu Dhabi, os dois discutiram as repercussões dos ataques iranianos não provocados que atingiram instalações e locais civis nos Emirados Árabes Unidos com o uso de mísseis e drones.

Os ministros analisaram as graves implicações desses ataques para a paz e a segurança regionais e internacionais, além dos impactos sobre a navegação marítima internacional, o fornecimento de energia e a economia global.

Durante a reunião, Maria Malmer Stenergard reafirmou a solidariedade de seu país aos Emirados Árabes Unidos e o apoio a todas as medidas necessárias para proteger a soberania do país, preservar sua segurança e integridade territorial e garantir a proteção de cidadãos, residentes e visitantes.

Por sua vez, o xeique Abdullah bin Zayed agradeceu a visita da ministra sueca e afirmou que ela reflete a profundidade das relações entre os dois países, além de evidenciar a plena solidariedade da Suécia aos Emirados Árabes Unidos após os ataques iranianos não provocados.

Os dois também destacaram a importância de fortalecer os esforços regionais e internacionais destinados a promover segurança, estabilidade e paz sustentável na região e no mundo.

As relações bilaterais entre os Emirados Árabes Unidos e a Suécia também estiveram em pauta. Os ministros discutiram formas de ampliar a cooperação em diferentes áreas de modo a atender aos interesses comuns dos países e às aspirações de seus povos por mais progresso e prosperidade.

Abdullah bin Zayed ressaltou a solidez das relações bilaterais entre os Emirados Árabes Unidos e a Suécia e o compromisso compartilhado de expandir a cooperação em diversos setores estratégicos.

O ministro emiradense afirmou ainda que os dois países mantêm uma amizade de longa data e uma parceria em expansão baseada no respeito mútuo e na visão comum sobre a importância da cooperação internacional para promover estabilidade e desenvolvimento. Também destacou a disposição de ambos os países de abrir novas frentes de cooperação que atendam aos interesses compartilhados e contribuam para a prosperidade de seus povos.