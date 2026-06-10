Ministro do Exterior dos Emirados Árabes Unidos recebe representante permanente dos Estados Unidos na ONU

ABU DHABI, 10 de junho de 2026 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu o embaixador Mike Waltz, representante permanente dos Estados Unidos nas Nações Unidas.

Durante o encontro, em Abu Dhabi, os dois discutiram a cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos, especialmente no âmbito da atuação multilateral e das organizações internacionais. Eles também analisaram os desdobramentos regionais e as repercussões dos ataques iranianos não provocados que tiveram como alvo os Emirados Árabes Unidos e vários países irmãos, bem como seus impactos sobre a paz e a segurança internacionais, o fornecimento de energia, a segurança marítima e a estabilidade da economia global.

Abdullah bin Zayed expressou apreço aos Estados Unidos pela plena solidariedade demonstrada aos Emirados Árabes Unidos após os ataques iranianos não provocados.

Os dois também examinaram os acontecimentos mais recentes na região, incluindo as situações no Sudão e no Líbano, e discutiram formas de promover uma paz e uma segurança regionais duradouras por meio do fortalecimento da ação coletiva para enfrentar os desafios atuais e apoiar iniciativas voltadas para a estabilidade e a prosperidade dos povos da região.

Abdullah bin Zayed e Mike Waltz abordaram ainda o fortalecimento das relações estratégicas entre os Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos e maneiras de ampliar a cooperação em diversos setores.

O ministro emiradense destacou a solidez dos laços históricos entre os dois países amigos e o contínuo avanço da parceria estratégica bilateral. Também ressaltou o compromisso comum de fortalecer essa parceria e expandir a cooperação em áreas vitais de forma a atender aos interesses mútuos e promover segurança, estabilidade e prosperidade nos níveis regional e internacional.

O embaixador dos Emirados Árabes Unidos nos Estados Unidos, Yousef Manea Al Otaiba, participou da reunião.