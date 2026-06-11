Preços do petróleo sobem mais de US$ 2 por barril

WASHINGTON, 11 de junho de 2026 (WAM) – Os preços do petróleo avançaram mais de US$ 2 por barril nas negociações desta quinta-feira (11/06).

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram US$ 2,30, ou 2,47%, para US$ 95,40 por barril.

Já os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos registraram alta de US$ 2,60, ou 2,89%, e chegaram a US$ 92,63 por barril.

Mais cedo, durante a sessão, os contratos futuros do petróleo nos Estados Unidos chegaram a acumular ganhos superiores a US$ 3 por barril.