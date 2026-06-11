Presidente dos Emirados Árabes Unidos determina envio de ajuda emergencial a afetados por enchentes na Síria

ABU DHABI, 11 de junho de 2026 (WAM) – Por orientação do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, os Emirados Árabes Unidos, por meio da Agência de Ajuda do país, forneceram assistência humanitária emergencial às pessoas afetadas pelas recentes enchentes do rio Eufrates na Síria.

A iniciativa faz parte do compromisso internacional e da responsabilidade humanitária dos Emirados Árabes Unidos com comunidades atingidas por desastres naturais e crises humanitárias. O país continua a prestar apoio imediato aos afetados por meio da entrega de suprimentos essenciais de ajuda humanitária e materiais básicos de abrigo destinados a homens, mulheres e crianças.

O presidente da Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos, Tareq Ahmed Al Ameri, destacou a importância atribuída pela liderança emiradense ao fornecimento de assistência emergencial a países atingidos por desastres naturais ou graves crises humanitárias.

Segundo ele, essa abordagem tem origem no legado duradouro do Pai Fundador dos Emirados Árabes Unidos, xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, e nos valores de solidariedade, cooperação e ajuda humanitária que marcaram sua trajetória em benefício das populações necessitadas em todo o mundo.