Emirados Árabes Unidos prestam ajuda emergencial a vítimas de terremoto nas Filipinas

ABU DHABI, 11 de junho de 2026 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos mobilizaram ajuda emergencial, por meio da Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos, para atender as pessoas afetadas pelo terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a costa sul das Filipinas, causando a morte de 35 pessoas e deixando mais de 200 feridos.

O presidente da Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos, Tareq Ahmed Al Ameri, afirmou que a resposta emergencial dos Emirados Árabes Unidos decorre da responsabilidade internacional do país com comunidades e povos que enfrentam desastres naturais e crises. "Nosso objetivo é aliviar o sofrimento dos afetados pelo terremoto e contribuir para a recuperação inicial e a retomada da estabilidade, em coordenação com organizações internacionais e autoridades locais competentes", disse.

Segundo Al Ameri, a assistência humanitária foi definida com base em uma avaliação abrangente das necessidades realizada pela agência em coordenação com as autoridades filipinas, com o objetivo de identificar prioridades e as principais demandas da população afetada.

O dirigente destacou ainda o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de fornecer o mais rapidamente possível os recursos essenciais à sobrevivência em situações excepcionais e momentos críticos, em consonância com as avaliações humanitárias elaboradas pelos organismos competentes das Nações Unidas.

Por meio do Ministério das Relações Exteriores, os Emirados Árabes Unidos também manifestaram solidariedade às Filipinas após o terremoto que atingiu a região de Mindanau, no sul do país, provocando mortes e feridos.

O governo emiradense expressou ainda sinceras condolências e solidariedade às famílias das vítimas, ao governo e ao povo das Filipinas, além de desejar rápida recuperação a todos os feridos.