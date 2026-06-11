Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe embaixador dos Estados Unidos na ONU

ABU DHABI, 11 de junho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o embaixador Mike Waltz, representante permanente dos Estados Unidos nas Nações Unidas.

O encontro abordou as relações estratégicas entre os países e formas de ampliar a cooperação em diferentes áreas de interesse.

Os dois também analisaram os desdobramentos regionais e suas implicações para a segurança e a estabilidade regionais e internacionais, além dos impactos sobre a segurança marítima internacional e a economia global.

O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan; além de vários xeiques, ministros e altos funcionários participaram da reunião.