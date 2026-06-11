Emirados Árabes Unidos condenam novos ataques iranianos contra Bahrein, Kuwait e Jordânia

ABU DHABI, 11 de junho de 2026 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos condenaram nos termos mais veementes os novos ataques com mísseis e drones lançados pelo Irã contra o Bahrein, o Kuwait e a Jordânia.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que esses ataques representam uma violação flagrante da soberania dos três países irmãos e uma ameaça à sua segurança e estabilidade.

O ministério reiterou a total solidariedade dos Emirados Árabes Unidos ao Bahrein, ao Kuwait e à Jordânia, além de reafirmar seu apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade desses países.