Emirados Árabes Unidos e Banco Mundial discutem ampliação da cooperação financeira

DUBAI, 11 de junho de 2026 (WAM) — O ministro de Estado para Assuntos Financeiros dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Hadi Al Hussaini, reuniu-se nesta quinta-feira (11/06) com a diretora-geral de Operações do Banco Mundial, Anna Bjerde, na sede do Ministério das Finanças, em Dubai, para discutir formas de fortalecer a parceria estratégica entre os Emirados e a entidade, além de prioridades globais compartilhadas e oportunidades para ampliar a cooperação financeira e para o desenvolvimento.

O subsecretário do Ministério das Finanças, Younis Haji AlKhoori; o subsecretário assistente para Relações Financeiras Internacionais do ministério, Ali Abdullah Sharafi; o vice-presidente do Banco Mundial para Oriente Médio e Norte da África, Afeganistão e Paquistão, Ousmane Dione; a diretora de Estratégia e Operações do Banco Mundial, Ayat Soliman; a representante residente do Grupo Banco Mundial nos Emirados Árabes Unidos, Iva Haml; além de autoridades e especialistas das duas partes, participaram do encontro.

Mohamed bin Hadi Al Hussaini destacou a sólida parceria estratégica entre os Emirados Árabes Unidos e o Banco Mundial, classificando-a como um modelo avançado de cooperação internacional baseado na troca de conhecimento, no desenvolvimento de capacidades e na criação de soluções inovadoras para apoiar prioridades regionais e globais compartilhadas.

O ministro afirmou que o Ministério das Finanças continua comprometido em ampliar a colaboração com o Banco Mundial para aumentar a eficiência governamental, impulsionar o desenvolvimento sustentável e criar novas oportunidades de parcerias de impacto em setores econômicos e de desenvolvimento considerados estratégicos.

Al Hussaini ressaltou que inovação, inteligência artificial e intercâmbio de conhecimento se tornaram pilares fundamentais da agenda conjunta de desenvolvimento. Segundo ele, o uso de tecnologias avançadas é essencial para acelerar o crescimento sustentável, aumentar a produtividade e fortalecer sistemas resilientes capazes de responder às transformações globais.

O ministro acrescentou que a cooperação em áreas como inclusão financeira, recursos hídricos, desenvolvimento urbano e redução da burocracia reflete o compromisso comum de desenvolver soluções práticas e eficazes para desafios globais urgentes.

Durante a reunião, as duas partes analisaram os avanços do Programa Nacional de Desenvolvimento de Talentos no Banco Mundial, lançado em abril como parte do quadro mais amplo de cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e a instituição.

Os participantes também discutiram a escolha de Abu Dhabi para sediar as Reuniões Anuais de 2029 do Grupo Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), marco que evidencia o crescente prestígio internacional dos Emirados Árabes Unidos e a confiança da comunidade financeira global em sua capacidade organizacional.

As discussões abordaram ainda oportunidades para elevar a parceria estratégica entre os Emirados Árabes Unidos e o Banco Mundial e ampliar a colaboração em áreas de interesse mútuo.

A parceria é sustentada por uma estrutura crescente de cooperação institucional e baseada no conhecimento, incluindo parcerias para intercâmbio de conhecimento e iniciativas de cofinanciamento. Essa colaboração reflete o compromisso compartilhado de promover soluções inovadoras para o desenvolvimento, estimular a troca de experiências e apoiar prioridades nacionais e globais em áreas como desenvolvimento sustentável, inovação e eficiência governamental, reforçando o papel dos Emirados Árabes Unidos como parceiro ativo dos esforços internacionais de desenvolvimento.