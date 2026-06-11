Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos conversa por telefone com chanceler do Kuwait

ABU DHABI, 11 de junho de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou, por telefone, com o ministro das Relações Exteriores do Kuwait, xeique Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah.

Durante a ligação, os dois discutiram a situação geral na região. Ambos condenaram com veemência os novos ataques hostis do Irã contra o Kuwait com mísseis e drones.

Abdullah reafirmou a total solidariedade dos Emirados Árabes Unidos ao Kuwait e o apoio a todas as medidas adotadas pelo país para preservar sua segurança e estabilidade e proteger seus cidadãos e residentes. O ministro destacou que a segurança do Kuwait é parte integrante da segurança dos Emirados Árabes Unidos e dos países do Conselho de Cooperação do Golfo.