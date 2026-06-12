Presidente dos Emirados Árabes Unidos concede Ordem da União a Martin L. Edelman

ABU DHABI, 12 de junho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, concedeu a Ordem da União a Martin L. Edelman, renomado especialista jurídico e consultor internacional, em reconhecimento ao seu papel no fortalecimento das parcerias estratégicas globais do país e no apoio à sua visão de desenvolvimento econômico.

O presidente elogiou Edelman por suas contribuições pioneiras nas áreas jurídica e de consultoria ao longo de décadas de cooperação com diversas instituições de investimento e desenvolvimento econômico dos Emirados Árabes Unidos, além de seu apoio ao fortalecimento de relações e parcerias internacionais que contribuíram para consolidar a posição do país como um centro global de negócios e investimentos.

Martin L. Edelman agradeceu ao presidente pela homenagem e afirmou sentir-se honrado por receber a condecoração. Ele destacou a ambiciosa visão econômica dos Emirados Árabes Unidos, baseada em parcerias estratégicas globais e investimentos sustentáveis, especialmente nos setores de inovação e tecnologia, que ajudam a transformar o país em um modelo inspirador para o mundo.

A cerimônia de condecoração contou com a presença do príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan; do xeique Theyab bin Zayed Al Nahyan; do presidente do conselho da Autoridade Zayed para Pessoas com Determinação, xeique Khalid bin Zayed Al Nahyan; do assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; além de diversos xeiques e autoridades.