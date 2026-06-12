Ouro caminha para perda semanal diante de temores com inflação e juros nos Estados Unidos

CAPITAIS, 12 de junho de 2026 (WAM) — Os preços do ouro caíram nesta sexta-feira (12/06) e seguiam rumo a uma perda semanal, pressionados pelas preocupações com a inflação e pela possibilidade de novos aumentos das taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed).

O ouro à vista recuava 0,5%, para US$ 4.191,17 por onça, às 2h52 GMT, acumulando queda semanal de 3,2%.

Os contratos futuros de ouro para entrega em agosto nos Estados Unidos avançavam 2,4%, para US$ 4.212,70 por onça.

A prata à vista caía 0,4%, para US$ 67,10 por onça, enquanto a platina subia 0,7%, para US$ 1.731,40. Ambos os metais, porém, caminhavam para encerrar a semana em baixa. O paládio avançava 1,6%, para US$ 1.289,33 por onça, e acumulava ganho de cerca de 5% na semana.