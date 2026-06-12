Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam presidente das Filipinas pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 12 de junho de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações ao presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., por ocasião do Dia da Independência de seu país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens semelhantes ao presidente Ferdinand Marcos Jr. pela ocasião.