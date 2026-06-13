Emirados Árabes Unidos negam categoricamente notícias sobre suposta transferência de recursos ao Irã

ABU DHABI, 13 de junho de 2026 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos negaram categoricamente informações divulgadas por alguns veículos internacionais que alegam a transferência de recursos dos Emirados para o Irã, incluindo acusações envolvendo US$ 3 bilhões.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que as alegações são totalmente falsas e infundadas, destacando que nenhum recurso iraniano congelado foi liberado, transferido ou movimentado por meio dos Emirados Árabes Unidos.

O ministério também pediu aos veículos de comunicação que atuem com rigor na apuração dos fatos, recorram a fontes oficiais e evitem publicar ou divulgar informações não verificadas e acusações sem fundamento.