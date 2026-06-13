Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e de Moçambique discutem fortalecimento da cooperação em ligação

ABU DHABI, 13 de junho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu neste sábado (13/06) uma ligação do presidente de Moçambique, Daniel Chapo.

Os dois líderes discutiram a cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e Moçambique e oportunidades para fortalecer as relações bilaterais, especialmente nas áreas de economia, investimentos, energia renovável e desenvolvimento sustentável, em apoio às prioridades de desenvolvimento e aos interesses comuns dos dois países.

Os presidentes também reafirmaram o compromisso de ampliar parcerias de desenvolvimento baseadas em benefícios mútuos e interesses compartilhados, de forma a promover prosperidade e crescimento para os dois países e seus povos.