Emirados Árabes Unidos destacam importância do diálogo, da diplomacia e do respeito ao direito internacional para reforçar segurança e estabilidade regional

ABU DHABI, 15 de junho de 2026 (WAM) – Após o anúncio do acordo para um memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã, os Emirados Árabes Unidos reafirmaram a importância de priorizar o diálogo, a diplomacia e o respeito ao direito internacional para fortalecer a segurança e a estabilidade na região.

O Ministério das Relações Exteriores ressaltou a importância do cumprimento integral das disposições do acordo, garantindo a cessação imediata e abrangente das hostilidades na região, o respeito à soberania dos Estados e aos princípios da boa vizinhança, a observância rigorosa do direito internacional e a proteção das rotas marítimas e da liberdade de navegação internacional, incluindo o fluxo ininterrupto de embarcações pelo Estreito de Ormuz. Segundo o ministério, essas medidas contribuirão para promover segurança, estabilidade e prosperidade econômica nos âmbitos regional e global.

O ministério elogiou os esforços diplomáticos liderados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que contribuíram para a conclusão do acordo, bem como a atuação dos países e das partes envolvidas no apoio a essas iniciativas.

O comunicado também ressaltou a importância da continuidade das negociações para consolidar os avanços alcançados e garantir resultados sustentáveis.

Além disso, o ministério reiterou o apoio dos Emirados Árabes Unidos a todas as iniciativas voltadas para o fortalecimento da segurança e da estabilidade, bem como à promoção do diálogo e da diplomacia como meios preferenciais para a resolução de crises regionais e internacionais, de forma a atender aos interesses dos povos da região e ampliar as oportunidades de desenvolvimento e prosperidade.