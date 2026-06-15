Presidente dos Emirados Árabes Unidos discute relações bilaterais e situação regional com líder do Egito durante visita ao país

CAIRO, 15 de junho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se neste domingo (15/06) com o presidente egípcio, Abdel Fattah Al Sisi, durante visita fraterna ao Egito.

Os dois líderes discutiram as sólidas relações entre os países e a cooperação em diversos setores, especialmente nas áreas ligadas ao desenvolvimento. Também analisaram oportunidades para fortalecer ainda mais os laços bilaterais em apoio aos interesses comuns e à prosperidade e ao bem-estar de seus povos.

Os presidentes reafirmaram ainda o compromisso de manter consultas permanentes sobre diferentes temas diante dos desafios compartilhados enfrentados pela região.

Os dois lados examinaram uma série de questões regionais e internacionais de interesse comum, com destaque para os desdobramentos no Oriente Médio e suas graves implicações para a segurança e a estabilidade regionais e internacionais. Ambos ressaltaram a importância de promover a paz e a estabilidade como bases essenciais para o desenvolvimento e para um futuro mais próspero para os povos da região.

Mais cedo, na chegada ao Aeroporto Internacional do Cairo, o xeique Mohamed bin Zayed foi recebido por Abdel Fattah Al Sisi.

O presidente dos Emirados Árabes Unidos esteve acompanhado por uma delegação formada pelo xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; pelo xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos; além de vários ministros e autoridades.