Etihad Airways amplia operação de verão com 10% mais capacidade

ABU DHABI, 15 de junho de 2026 (WAM) – A Etihad Airways inicia sua maior temporada de verão até hoje, com mais de 300 voos diários, taxas de ocupação próximas de níveis recordes e o lançamento ou retorno de nove destinos em poucos dias, à medida que a demanda por viagens para, a partir de e via Abu Dhabi continua em alta.

O marco ocorre em meio à rápida expansão da companhia. A capacidade para o verão aumentou 10% em relação ao mesmo período do ano passado, apoiada por uma frota que cresceu em 23 aeronaves na comparação anual. Com voos operando com ocupação próxima de 90%, a empresa registra forte demanda em sua rede que abrange Europa, Ásia, América do Norte, África e Oriente Médio.

Entre 11 e 14 de junho, a Etihad inaugurou quatro novas rotas em quatro dias, conectando Abu Dhabi a Cracóvia, Palma de Maiorca, Damasco e Zanzibar. Nesta semana, a companhia também retoma cinco destinos sazonais populares: Mykonos e Málaga a partir de 15 de junho, Santorini em 16 de junho, Nice em 19 de junho e El Alamein em 16 de julho.

O CEO da Etihad Airways, Antonoaldo Neves, afirmou que a Etihad transporta hoje mais passageiros para mais destinos do que em qualquer outro momento de sua história. "Operamos mais de 300 voos por dia, com taxas de ocupação próximas de recordes, conectando Abu Dhabi a um número sem precedentes de destinos”.

Antonoaldo acrescentou que, somente nesta semana, a Etihad lançou quatro novos destinos e retomou cinco rotas sazonais, demonstrando tanto a força da demanda em nossa rede quanto o ritmo do nosso crescimento.

“À medida que entramos no período de pico das viagens de verão, oferecemos nosso programa mais ambicioso até hoje. Com o apoio de 23 aeronaves adicionais e uma forte demanda global, seguimos crescendo com confiança, ampliando nossa rede, aumentando a capacidade e trazendo mais visitantes para Abu Dhabi”, disse.

Para atender ao aumento da demanda turística e tornar as viagens para Abu Dhabi mais simples, a Etihad e o Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi lançaram um seguro médico de viagem gratuito para visitantes internacionais que voarem para Abu Dhabi em voos operados pela companhia.

A iniciativa, disponível entre julho e dezembro de 2026 e administrada pela seguradora Daman, oferece aos viajantes elegíveis até 15 dias de cobertura médica nos Emirados Árabes Unidos. O benefício também contempla passageiros que utilizam o programa de escala da Etihad, que transforma conexões em estadias turísticas e continua atraindo um número crescente de visitantes para Abu Dhabi.

As quatro novas rotas refletem a diversidade da rede em expansão da companhia. Cracóvia oferece acesso a um dos principais centros culturais da Europa, enquanto Palma de Maiorca estabelece uma ligação direta entre Abu Dhabi e as Ilhas Baleares. Damasco reforça a conectividade regional, e Zanzibar acrescenta um dos destinos de lazer mais procurados do oceano Índico ao portfólio da empresa.

Os lançamentos fazem parte da estratégia da Etihad de ampliar sua presença global, alinhando o crescimento à demanda dos principais mercados. As novas rotas fortalecem a conectividade entre Abu Dhabi e destinos estratégicos na Europa, no Oriente Médio e no oceano Índico, reforçando o papel da capital emiradense como um centro global de conexões.