Emirados Árabes Unidos seguem com apoio a vítimas das enchentes do rio Eufrates na Síria

DEIR EZZOR, Síria, 16 de junho de 2026 (WAM) – A Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos realizou uma operação emergencial de assistência humanitária para apoiar famílias afetadas pelas recentes enchentes do rio Eufrates na Síria, em cumprimento às orientações do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e como parte da resposta humanitária contínua do país em apoio ao povo sírio.

A iniciativa dá continuidade a uma série de ações humanitárias dos Emirados Árabes Unidos destinadas a apoiar comunidades atingidas pelas enchentes na Síria. Desenvolvida em coordenação com as autoridades locais, a operação busca reduzir os impactos do desastre e avaliar as necessidades de recuperação após os extensos danos causados a áreas residenciais, infraestrutura e terras agrícolas.

Equipes de campo da Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos realizaram visitas às áreas afetadas e se reuniram com moradores e autoridades locais para avaliar diretamente as condições e as necessidades humanitárias das famílias atingidas.

A ação tem como objetivo garantir que a assistência chegue às pessoas mais necessitadas e produza o maior impacto possível no terreno. A avaliação da dimensão dos desafios enfrentados pelas comunidades afetadas reforçou a importância de uma intervenção rápida para aliviar o sofrimento da população e fortalecer sua capacidade de superar as consequências do desastre.

O diretor-executivo de Operações da Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos, Rashid Salem Al Shamsi, afirmou que a rápida resposta da entidade reflete a abordagem humanitária do país e seu compromisso permanente de apoiar povos irmãos e amigos durante crises e desastres.

Segundo ele, a operação concentrou esforços nos grupos mais vulneráveis, especialmente mulheres, crianças e idosos, oferecendo apoio com impacto direto e positivo na vida dos beneficiários.

Por meio da Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos, o país continua a ampliar iniciativas humanitárias e de desenvolvimento em diferentes partes do mundo, refletindo seu compromisso com o apoio a comunidades vulneráveis e a melhoria das condições de vida de populações em situação de necessidade.