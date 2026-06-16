Nova leva de ajuda dos Emirados Árabes Unidos é enviada para a Faixa de Gaza

SHARJAH, 16 de junho de 2026 (WAM) – Por orientação do xeique Saud bin Rashid Al Mu'alla, membro do Conselho Supremo e governante de Umm Al Qaiwain, a Fundação Saud Bin Rashid Al Mu'alla para Ações Humanitárias e Beneficentes contribuiu para o envio de uma aeronave de ajuda emergencial com 100 toneladas de alimentos e fórmulas infantis destinadas à Faixa de Gaza. A carga integra a Operação 'Chivalrous Knight 3' e tem como objetivo apoiar o povo palestino.

O presidente do conselho da fundação, xeique Majid bin Saud bin Rashid Al Mu'alla, acompanhou os preparativos da aeronave. O dirigente elogiou as equipes e os voluntários que participam da operação e destacou seus esforços na entrega de ajuda humanitária à população beneficiada.

Segundo ele, os Emirados Árabes Unidos continuarão a apoiar comunidades afetadas por crises e desastres e a promover iniciativas de assistência humanitária.

A aeronave decolou do Aeroporto Internacional de Sharjah com destino à cidade de Al Arish, no Egito, de onde a carga será encaminhada à Faixa de Gaza.

O envio faz parte dos esforços humanitários contínuos dos Emirados Árabes Unidos para apoiar o povo palestino e contribuir para a redução das dificuldades enfrentadas pela população.

A contribuição reflete o apoio do xeique Saud bin Rashid Al Mu'alla às iniciativas humanitárias e de socorro dos Emirados Árabes Unidos e aos esforços destinados a atender necessidades básicas da população palestina em Gaza.

Por meio da operação, os Emirados Árabes Unidos mantêm uma série de iniciativas humanitárias e de assistência voltadas ao povo palestino, reafirmando seu compromisso de prestar ajuda a populações em situação de necessidade e de fortalecer a cooperação humanitária.