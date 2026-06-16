Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e da França discutem relações bilaterais e situação regional na cúpula do G7

ÉVIAN-LES-BAINS, 16 de junho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se nesta segunda-feira (16/06) com o presidente da França, Emmanuel Macron, à margem da cúpula do G7, em Évian-les-Bains.

Os dois líderes analisaram as relações históricas entre os Emirados Árabes Unidos e a França e discutiram formas de ampliar a cooperação, especialmente nas áreas de investimentos, tecnologia, inteligência artificial, energia e cultura, no âmbito da parceria estratégica entre os dois países.

Os presidentes também trocaram opiniões sobre uma série de temas de interesse comum, com destaque para os desdobramentos mais recentes no Oriente Médio.

Mohamed bin Zayed agradeceu a recepção de Emmanuel Macron e expressou apreço pelo convite para participar da cúpula do G7. Desejou sucesso à França na condução do encontro e nos esforços para alcançar resultados que contribuam para a prosperidade e o desenvolvimento dos povos em todo o mundo.