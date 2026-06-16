Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e dos Estados Unidos discutem cooperação estratégica à margem da cúpula do G7

ÉVIAN-LES-BAINS, 16 de junho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à margem da cúpula do G7, em Évian-les-Bains, na França.

Os dois líderes discutiram a cooperação estratégica e os esforços conjuntos para fortalecer as relações entre os Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos em apoio aos interesses comuns dos países.

Os presidentes também trocaram opiniões sobre os desdobramentos mais recentes no Oriente Médio. A reunião abordou ainda temas da agenda da cúpula do G7 e destacou a importância da cooperação internacional para promover objetivos compartilhados e enfrentar desafios comuns.