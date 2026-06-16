Presidente dos Emirados Árabes Unidos se reúne com premiê da Itália à margem da Cúpula do G7

ÉVIAN-LES-BAINS, 16 de junho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, discutiram formas de fortalecer as relações entre os dois países no âmbito da parceria estratégica bilateral.

Durante encontro à margem da cúpula do G7, em Évian-les-Bains, na França, os dois líderes analisaram a cooperação em áreas como economia, investimentos, energia, tecnologia e inteligência artificial.

Os dirigentes também discutiram uma série de questões regionais e internacionais de interesse comum. A conversa abordou ainda a importância da cúpula do G7 para fortalecer a cooperação internacional diante de desafios globais compartilhados e contribuir para a estabilidade econômica.