Presidente dos Emirados Árabes Unidos e chanceler da Alemanha discutem cooperação bilateral à margem da cúpula do G7

ÉVIAN-LES-BAINS, 16 de junho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, à margem da cúpula do G7, realizada em Évian-les-Bains, na França.

Os dois líderes analisaram as relações bilaterais e discutiram formas de ampliar a cooperação, especialmente em áreas ligadas ao desenvolvimento. Ambos reafirmaram o compromisso de fortalecer os laços entre os países em apoio às aspirações de seus povos por progresso e prosperidade.

Os dirigentes também trocaram opiniões sobre os desdobramentos mais recentes no Oriente Médio.

A reunião abordou ainda temas centrais da agenda da cúpula do G7 e destacou a importância da cooperação internacional para enfrentar desafios globais e promover prosperidade compartilhada.