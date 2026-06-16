Presidente dos Emirados Árabes Unidos e premiê da Índia discutem fortalecimento da parceria estratégica durante cúpula do G7

ÉVIAN-LES-BAINS, 16 de junho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se nesta terça-feira (16/06) com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, à margem da cúpula do G7, realizada em Évian-les-Bains, na França.

Os dois discutiram formas de ampliar as relações bilaterais, especialmente nas áreas de tecnologia e inteligência artificial. Ambos destacaram esses setores como motores da economia do futuro e ressaltaram a importância da inovação para promover desenvolvimento sustentável e prosperidade.

A reunião ocorreu no âmbito da Parceria Estratégica Abrangente e da Parceria Econômica Abrangente mantidas pelos Emirados Árabes Unidos e pela Índia. Os líderes reafirmaram o compromisso de aprofundar a cooperação em benefício do desenvolvimento dos dois países e do bem-estar de seus povos.

A agenda da cúpula do G7 também esteve em pauta, assim como a importância de fortalecer a cooperação internacional para enfrentar desafios comuns e promover prosperidade compartilhada.

Mohamed bin Zayed e Modi ainda trocaram opiniões sobre temas de interesse comum, incluindo os desdobramentos mais recentes no Oriente Médio.