Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe ligação de premiê da Grécia para discutir fortalecimento da parceria estratégica

ABU DHABI, 17 de junho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta quarta-feira (17/06) uma ligação do primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, durante a qual discutiram formas de fortalecer a Parceria Estratégica Abrangente entre os países.

Os líderes analisaram a cooperação em diversos setores, incluindo economia, investimentos, tecnologia, inteligência artificial, energia renovável, sustentabilidade, infraestrutura e cultura, em apoio às prioridades de desenvolvimento de ambas as nações. As conversas ocorreram no âmbito da Parceria Estratégica Abrangente entre os Emirados Árabes Unidos e a Grécia.

Os dois também discutiram uma série de temas regionais e internacionais de interesse comum, com destaque para os desdobramentos mais recentes no Oriente Médio.

O presidente emiradense e o primeiro-ministro grego ressaltaram a importância de intensificar os esforços para promover a paz, a segurança e a estabilidade regional, destacando que esses elementos são fundamentais para atender às aspirações dos povos da região por desenvolvimento e prosperidade.