Preços do petróleo ampliam perdas nesta quarta-feira

CAPITAIS MUNDIAIS, 17 de junho de 2026 (WAM) – Os preços do petróleo recuaram levemente nesta quarta-feira (17/06), ampliando as perdas registradas na sessão anterior.

Por volta das 3h40 GMT, os contratos futuros do petróleo Brent caíam 16 centavos, ou 0,2%, para US$ 78,80 por barril. Já o petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, recuava 25 centavos, ou 0,3%, para US$ 75,80 por barril.

Na terça-feira (16/06), os dois contratos acumularam perdas de cerca de 5% pelo segundo pregão consecutivo e atingiram os níveis mais baixos em três meses.