Presidente dos Emirados Árabes Unidos se reúne com líder do Egito à margem da cúpula do G7

ÉVIAN-LES-BAINS, França, 17 de junho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o presidente do Egito, Abdel Fattah Al Sisi, à margem da cúpula do G7, em Évian-les-Bains, na França.

Os dois líderes discutiram as relações bilaterais e formas de ampliar a colaboração em diversos setores, em apoio às prioridades de crescimento e desenvolvimento dos dois países. Os dois também trocaram opiniões sobre uma série de temas de interesse comum, com destaque para os desdobramentos mais recentes no Oriente Médio e os esforços para promover a estabilidade regional.

A reunião abordou ainda questões centrais da agenda do G7 e ressaltou a importância da cooperação internacional para enfrentar desafios comuns e promover prosperidade compartilhada.