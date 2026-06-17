EDGE firma parceria para ampliar presença no setor de defesa da França

PARIS, 17 de junho de 2026 (WAM) – A CONDOR Non-Lethal Technologies, empresa do grupo EDGE especializada em soluções menos letais, assinou um memorando de entendimento com a agência Business France durante a feira Eurosatory 2026, em Paris.

O embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, participou da cerimônia, que também reuniu executivos das duas organizações.

Segundo as empresas, o acordo representa um passo importante na estratégia de internacionalização da CONDOR e reforça os planos do grupo EDGE de ampliar sua presença industrial, tecnológica e comercial na Europa por meio de parcerias estratégicas e capacidades locais.

O entendimento estabelece uma estrutura de cooperação voltada a facilitar a colaboração industrial, tecnológica e comercial entre a CONDOR e o ecossistema francês de defesa e segurança.

A iniciativa também apoiará a avaliação de oportunidades de expansão e de atuação de longo prazo da empresa na França e em outros mercados europeus, incluindo possíveis investimentos destinados ao fortalecimento do setor de segurança francês.

As duas entidades afirmaram que a parceria reflete o compromisso comum de ampliar a cooperação entre Brasil e França, promovendo inovação, colaboração industrial e intercâmbio de conhecimento.

A França é um dos mercados mais estratégicos da CONDOR na Europa. Há vários anos, a empresa mantém contratos com forças de segurança francesas e fornece dezenas de milhares de munições de menor potencial ofensivo e outras soluções não letais para órgãos de segurança do país, incluindo a Gendarmaria Nacional e a Polícia Nacional da França.

Segundo a empresa, esses fornecimentos têm apoiado operações de manutenção da ordem pública e aplicação da lei, contribuindo para práticas de segurança consideradas modernas e proporcionais.