Hospital flutuante dos Emirados Árabes Unidos no Egito recebe cinco novos pacientes da Faixa de Gaza

AL ARISH, Egito, 17 de junho de 2026 (WAM) – O hospital flutuante dos Emirados Árabes Unidos ancorado no porto de Al Arish, no Egito, recebeu cinco palestinos feridos e doentes vindos da Faixa de Gaza para atendimento médico, como parte dos esforços humanitários e de saúde realizados pelo país no âmbito da Operação 'Chivalrous Knight 3' em apoio ao povo palestino.

Com a chegada dos novos pacientes, o número total de pessoas atendidas pela unidade desde a reabertura da passagem de Rafah chegou a 95. Após a chegada dos pacientes, equipes médicas e de enfermagem realizaram as avaliações e exames necessários e elaboraram planos de tratamento adequados para cada caso, de acordo com os protocolos médicos adotados pela unidade.

O hospital flutuante continua sua missão humanitária e médica ao oferecer atendimento especializado aos pacientes provenientes da Faixa de Gaza, por meio de profissionais qualificados e equipamentos que permitem prestar a assistência e o tratamento necessários aos feridos e doentes.

A direção da unidade afirmou estar plenamente preparada para receber novos pacientes e oferecer resposta médica imediata, reforçando os esforços humanitários dos Emirados Árabes Unidos em apoio ao setor de saúde e à população palestina nas atuais circunstâncias.